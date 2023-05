Drie arbeiders raken bedolven onder zand op UZ Gasthuisberg Leuven: één dode, collega in kritieke toestand

Drie arbeiders waren aan het werk in een grote kuil bij de hoofdingang van het UZ Leuven campus Gasthuisberg, toen er plots een grondverzakking gebeurde. "De drie mannen zaten in een put van 6 tot 7 meter diep, toen één van de wanden is ingezakt", zegt Mathieu Caudron, woordvoerder van de Leuvense politie.