Barbecuezone in Meerdaalwoud gaat dicht: "Zone kreeg festivalallures met drank en luide muziek"

"Een aantal jaar geleden hebben we in het speelbos in het Meerdaalwoud een barbecue gezet en twee picknickbanken, voor kleine groepjes vrienden of familie die daar iets willen grillen", vertelt bosbeheerder Patrick Huvenne. "Maar in de loop van de jaren is dat uitgegroeid tot iets met festivalallures. Er kwamen grote groepen op af die dan zelf ook nog barbecues meebrachten. En verder was er een probleem met teveel drank en luide muziek. Dit doet afbreuk aan de beleving van het bos, dus hebben we beslist om de barbecuezone te sluiten."