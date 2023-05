Bart Tommelein (Open VLD) vormt stadslijst met Groen en CD&V in Oostende

Hij wil zich concentreren op zijn thuisstad Oostende, en wil aanblijven als burgemeester. "Het lijkt mij niet meer dan logisch dat iemand die naar de verkiezingen gaat de bedoeling heeft om effectief aan zet te blijven, en het is niet de bedoeling om mij te laten verliezen", aldus Tommelein. "Met andere woorden: ja, dit is een duidelijke inhoudelijke, maar ook strategische keuze die beantwoordt aan het decreet lokaal bestuur, dat zegt dat de grootste formatie automatisch de burgemeester levert."

Volgende zaterdag moet de stadslijst nog het fiat krijgen van de lokale bestuursinstanties van Open VLD en CD&V en van de lokale partijleden van Groen. Hoe de nieuwe lijst zal heten, wordt nog niet bekendgemaakt. Het samengaan van Open VLD en Groen is opmerkelijk, maar niet onuitgegeven. In 2019 trokken liberalen en groenen in Mechelen al met een kartellijst naar de kiezer.

Volgens Tommelein was de N-VA niet geïnteresseerd in zijn nieuwe stadslijst, maar het zou wel de bedoeling blijven om de huidige coalitie met N-VA voort te zetten.

De socialisten van Vooruit blijven dan in de kou staan. In 2019 vormden zij met hún Stadslijst nog de grootste politieke formatie, maar ze kwamen in de oppositie terecht bij gebrek aan een bereidwillige coalitiepartner. Voor volgend jaar pakken de socialisten uit met oud-partijvoorzitter John Crombez als boegbeeld. Hij zal Tommelein dan uitdagen met als inzet de burgemeestersjerp.