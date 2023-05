Waait de oorlog over naar Russisch grondgebied? Beelden en berichten wijzen op onrust in grensregio Belgorod

De oorlog in Oekraïne lijkt voor een stuk te zijn overgewaaid naar Rusland. In de provincie Belgorod zijn in zeker vier grensdorpen pro-Oekraïense Russische milities gesignaleerd. Er zouden evacuaties aan de gang zijn in de grensregio’s en de gouverneur van de regio Belgorod heeft een soort noodtoestand uitgeroepen. "Alle troepen die Rusland in eigen land moet inzetten, kan ze niet gebruiken aan het front", zegt Kris Quanten in "Terzake".