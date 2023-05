Beveren vraagt schadevergoeding voor extra kosten PFAS-vervuiling 3M-fabriek in Zwijndrecht

De zwaarste PFAS-vervuiling komt voor in de onmiddellijke omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Toch heeft ook buurgemeente Beveren te kampen met de gevolgen van de historische vervuiling. Deelgemeenten Melsele en Kallo liggen op minder dan 5 kilometer van de fabriek en uit metingen bleek dat er op verschillende plaatsen PFAS in de bodem en het grondwater zat.

“Daardoor zijn bijvoorbeeld de werken aan de Grote Baan, de N70 in Melsele verschillende maanden uitgesteld”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Bij andere werken, ook bij particulieren, moest het grondwater gezuiverd worden. Dat leidde tot duizenden euro’s extra kosten.”

Beveren stuurde in maart een brief naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), maar kreeg nog geen antwoord. “We hebben er alle begrip voor dat Zwijndrecht van de Vlaamse regering geld heeft gekregen om de kosten van de sanering te dekken, maar ook in Beveren zitten we - weliswaar in mindere mate - met dezelfde problematiek. Het is jammer dat Beveren in deze vergeten is”, besluit Marc Van de Vijver.