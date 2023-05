Beyoncé en Jay-Z betalen 200 miljoen dollar cash voor duurste huis ooit in Californië

200 miljoen dollar of net geen 185 miljoen euro: zoveel hebben Beyoncé en Jay-Z op tafel gelegd voor een mansion in Malibu, even ten westen van Los Angeles in Californië. Dat meldt TMZ, de entertainmentwebsite die doorgaans goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in showbizzland. Ook andere media zoals Los Angeles Times nemen het bericht over.