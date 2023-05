Broeders van Westvleteren voeren beperkt aantal flesjes bier uit naar Nederland om woekerprijzen tegen te gaan 

Binnenkort zullen de drie soorten Trappist Westvleteren (Blond, 8 en 12) in een groot aantal onafhankelijke Nederlandse bierhandels officieel verkrijgbaar zijn. De broeders willen de distributie beter spreiden en de markt transparanter maken. Bovendien wordt het bier op de Nederlandse markt aan woekerprijzen verhandeld.

De verkoop van trappistenbier is de enige bron van inkomsten voor de abdijgemeenschap. Toch streven de broeders geen productie- of winstmaximalisatie na. Elk jaar wordt in de Sint-Sixtusabdij maar 7.500 hectoliter bier gebrouwen, gespreid over een 50-tal dagen.