Brandweer Antwerpen onderzoekt bron van gasgeur op de Frankrijklei

Om 13.18 uur werd de brandweer van Antwerpen opgeroepen voor een gasgeur op de Frankrijklei ter hoogte van de Nationale Bank. Eenmaal aanwezig stelde de brandweer inderdaad een sterke gasgeur vast. De Nationale Bank zelf is er niet bij betrokken. Op het binnenplein van de bank waren de metingen dan ook negatief.

Het is alsnog onduidelijk of het om een gasgeur of mogelijk om een rioolgeur gaat. De brandweer heeft de gasmaatschappij Fluvius en ook drinkwatermaatschappij Water-Link gevraagd om uit te zoeken waar de geur vandaag komt. Voor de brandweer is de interventie inmiddels afgeschaald en blijft nog een beperkte brandweerploeg ter plaatse.



De interventie zorgt ook voor verkeershinder op de Frankrijklei. De brandweer heeft er een rijstrook ingenomen met hun voertuigen.