Brussel breidt schadevergoeding uit voor winkeliers rond werf van metro 3

Eerder werd al met Stad Brussel, Sint-Gillis en het Gewest afgesproken om onder meer een speciale premie voor de winkeliers die door de bouwwerkzaamheden worden getroffen, in te voeren. Daarbij werd ook een perimeter ingesteld voor ondernemingen die in aanmerking komen voor een verdubbelde premie. De maatregelen bleken echter ontoereikend, omdat heel wat winkeliers die last van de werken ondervonden nog niet op steun konden rekenen. Via een gemeentelijke verordening zullen zij van de Stad, met de steun van het Gewest, nu ook compensatiepremies ontvangen.