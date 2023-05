Burgemeester De Wever sluit tijdelijk twee Wilrijkse horecazaken: op één van de eethuizen werd al een aanslag gepleegd 

Twee eethuizen van dezelfde eigenaar in Wilrijk moeten voor twee maanden dicht. Het gaat om Madagascar Pokebowl en een frituur in de Heistraat. Op de eerste horecazaak werd begin mei een aanslag gepleegd met veel brandschade als gevolg. De eigenaar van beide zaken is bekend in het drugsmilieu. Volgens de burgemeester is er een risico voor de openbare veiligheid.