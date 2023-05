Al acht jaar wel camera's, maar geen snelheidscontroles in Brusselse Annie Cordy-tunnel en dat blijft voorlopig zo

De slimme camera's in de Annie Cordy-tunnel in Brussel zijn - zo'n 8 jaar na de plaatsing - nog steeds niet operationeel. De camera's kunnen in theorie via trajectcontroles snelheidsovertredingen vaststellen, maar verschillende burgemeesters moeten daar eerst hun toestemming voor geven. Dat schrijft De Standaard en wordt bevestigd aan onze redactie.

Er rijden dagelijks zo'n 60.000 wagens door de Annie Cordytunnel in Brussel, verspreid over twee rijstroken in beide richtingen. Met zijn 2,6 kilometer is het ook de langste tunnel van ons land. Er hangen camera's om snelheidsovertreders te controleren, maar die werken nog altijd niet. "We kunnen onmiddellijk beginnen, het systeem is technisch helemaal klaar", zegt Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen). "Maar we hebben de toestemming nodig van alle burgemeesters van de gemeenten waar de tunnel onder loopt vooraleer we de camera's mogen activeren."