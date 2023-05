Burgercollectief bereidt massaprocedure voor tegen chemiebedrijf 3M rond PFAS-vervuiling

Ieder slachtoffer dat binnen een straal van ongeveer 15 km rond het chemiebedrijf woont kan zich aansluiten. Dat wil zeggen dat alle inwoners van Antwerpen en veel omliggende gemeenten kunnen meedoen. Je moet wel bewijzen dat je hoge PFAS waarden in je bloed hebt of in de bodem van een eigendom. Aanmelden kan via de website van Darkwater3M, op 8 juni volgt ook een infosessie. De instapkost bedraagt 150 euro.