De Nekker in Mechelen scant identiteitskaarten van bezoekers vanaf 12 jaar: "We tolereren geen amokmakers"

Het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen zal deze zomer de identiteitskaarten scannen van alle bezoekers die ouder zijn dan twaalf jaar. "We willen een duidelijk signaal geven aan de mensen die vorig jaar voor overlast zorgden. We tolereren geen amokmakers deze zomer", zegt gedeputeerde Mireille Colson.