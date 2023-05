VRT lanceert EDUbox rond sexting voor jongeren

S

exting is volgens de wet toegestaan vanaf 16 jaar. Maar in de realiteit krijgen jongeren al vanaf het eerste middelbaar met pikante berichtjes te maken. Ze versturen die zelf of worden er ongevraagd mee geconfronteerd. Desondanks wordt er toch nauwelijks met hen over gepraat.

VRT lanceert daarom de EDUbox Sexting: spelregels voor digitaal flirten. Dit kant-en-klaar lespakket biedt leerkrachten tools om er wel met hun klas over te spreken, op een verantwoorde manier.

Leerlingen ontdekken de wereld van digitaal flirten en wat er kan mislopen. In eerste instantie leren ze wat sexting precies is. Daarna gaan ze dieper in op de spelregels van het fenomeen. Ze leren meer over herkenbaarheid, het belang van toestemming en de juridische kant van de zaak. Een rits aan filmpjes met leerlingen én experts brengt dit gevoelige thema tot leven.

Als kers op de taart gaan leerlingen aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Daarin moeten leerlingen een pikant chatgesprek tussen een koppel en enkele andere ontvangers volgen en corrigeren.

Ten slotte worden leerlingen vertrouwd gemaakt met nieuwe vormen van sexting zoals grooming en deep nude. Ze leren wat ze moeten doen en bij wie ze terecht kunnen als het foutloopt.

De EDUbox komt met een handleiding voor leerkrachten. Daarin zit heel wat extra informatie over hoe je dit thema aanpakt in de klas. Zo is er een sjabloon waarmee ouders eventueel op voorhand kunnen worden ingelicht. Er worden ook tips gegeven omtrent afspraken met de leerlingen.