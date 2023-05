Elia zet helikopter in om rood-witte bollen aan hoogspanningslijnen te hangen in Kruibeke

De beheerder van het hoogspanningsnet in Vlaanderen, Elia, vervangt de bakens voor de luchtvaart op de hoogspanningslijn tussen Kruibeke en Massenhove in Antwerpen. De karakteristieke rood-witte bollen waarschuwen de vliegtuigen voor de hoogspanningslijnen. Voor het eerst in Vlaanderen zet Elia een helikopter in om de bollen te plaatsen.