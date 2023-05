Ex-gevangene Abdel (32) krijgt job bij stad Genk: “Met deze tweede kans wil ik uit de criminaliteit blijven”

“Daar ligt nog een stukje papier op de grond”, wijst Abdel op een speelpleintje in de wijk Termien in Genk. Sinds januari is hij aan de slag als vrijwilliger om het zwerfvuil in de stad aan te pakken. Daarvoor zat hij drie jaar in de gevangenis voor drugsdelicten, feiten waar hij nu veel spijt van heeft. “In de gevangenis ben ik tot het besef gekomen dat ik verkeerd bezig was. Toen heb ik voor mezelf beslist dat ik uit die criminele spiraal moest geraken”, vertelt hij nu. Enkele dagen na het verlaten van de gevangenis, kon hij al bij de stad beginnen als vrijwilliger. “Ik ben zeer blij dat ik op deze manier iets kan terugdoen voor de gemeenschap.”