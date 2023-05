Door zachte weer: opvangcentrum Jabbeke vangt 50 extra asielzoekers op in tenten

"In onze gebouwen hier op de site is er geen plaats meer voor nieuwe mensen. Maar door het warmere weer zijn ze nu welkom in tenten, in een open loods", vertelt Chris De Bruyn, directeur van het opvangcentrum van Fedasil in Jabbeke. "Omdat onze verwarming beperkt is, moesten we wachten om de tenten te gebruiken tot het zachter werd. Maar de tenten zijn voorzien van het nodige comfort. Met een bed en een matras, meubilair, stopcontacten, licht en verwarming. "