Een jaar na de dood van Taylor Hawkins: Josh Freese neemt voortaan plaats achter de drums van Foo Fighters 

En gloednieuw voor de Foo Fighters is Freese nu ook weer niet, want hij drumde vorig jaar vlot mee tijdens twee hommageconcerten voor Hawkins.



Hawkins (50) stierf op hotel in maart (2022) toen de band net op Zuid-Amerikaanse tournee was. De officiële doodsoorzaak is een hartstilstand. In Hawkins' bloed werden bij onderzoek sporen van cannabis, opiaten en antidepressiva gevonden. Het is niet duidelijk of die cocktail een dodelijke invloed heeft gehad. Hawkins kampte ook met een vergroot hart, dat vertelde hij zelf in een interview met het bekende muziekblad Rolling Stone.



Foo Fighters plannen tussen augustus en oktober verschillende concerten in de VS. Recent lanceerde de band zijn nieuwe single, "Under you". De plaat "But here we are", de eerste sinds het overlijden van Hawkins, komt op 2 juni uit. De livestream van dit weekend was een voorsmaakje daarop. Of Freese op "But here we are" te horen zal zijn, is nog niet bekend.