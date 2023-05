Foutje gemaakt? WhatsApp-gebruikers kunnen binnenkort verstuurde berichtjes bewerken

Wie een berichtje wil bewerken, krijgt daar tot een kwartier na het verzenden de tijd voor. Als een bericht bewerkt is, zal daar het labeltje “bewerkt” naast staan, zodat ontvangers weten dat het bericht is aangepast. Ze zullen wel niet kunnen zien wat er precies veranderd is.

WhatsApp is niet de eerste berichtendienst die gebruikers verstuurde berichten laten bewerken. Eerder maakte Apple dat al mogelijk met iMessage. Ook concurrenten als Telegram, Signal en Slack hebben die mogelijkheid al langer. Op Twitter bestaat de functie voor betalende leden.

Eerder op de dag was Meta in het nieuws omdat het Amerikaanse bedrijf een recordboete van 1,2 miljard euro heeft gekregen omdat het bedrijf de Europese gegevensbeschermingsregels heeft geschonden.