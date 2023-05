Gemeentehuis in Boom hele dag gesloten na nieuw incident met verbale en fysieke agressie 

Net zoals bij de twee vorige incidenten werden er ernstige vernielingen aangebracht en werden medewerkers persoonlijk bedreigd. "De hele dienst en bij uitbreiding het hele lokale bestuur zijn hier zwaar van aangedaan. Uiteraard werd de lokale politie meteen verwittigd en zal dit de juiste gevolgen hebben voor de dader."



"Om enerzijds de betrokken medewerkers de nodige steun, rust en sereniteit te bieden om dit te verwerken en anderzijds een duidelijk statement te geven dat we geen enkele vorm van geweld kunnen tolereren, werken we momenteel verder achter gesloten deuren. We doen ons best om zo snel mogelijk opnieuw telefonisch bereikbaar te zijn."