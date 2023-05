Gent wil landbouwgronden OCMW inzetten voor duurzame landbouw

Het grondgebied van Gent bestaat voor een vijfde uit akkers en weilanden. Er zijn nog zo’n 100 boeren actief. Toch staat de ruimte voor landbouw onder druk in de stad. Daarom heeft Gent nu een plan voorgesteld om de landbouw in en om Gent te ondersteunen.

“We hebben als stad 1.600 hectare OCMW-landbouwgrond in bezit”, zegt schepen van Landbouw Tine Heyse (Groen). “Weliswaar niet allemaal in Gent, maar 75 procent ligt op tien kilometer van Gent. Dat is een instrument dat we kunnen gebruiken om de landbouw duurzamer te maken en een korte keten op te zetten.”

Vorig jaar verklaarde het hof van beroep in Gent de verkoop van 72 percelen landbouwgrond aan havenbaas Fernand Huts nog nietig. Er is sindsdien - en voor de rest van de legislatuur - een stop op de verkoop van landbouwgronden die eigendom zijn van het OCMW.