Gesprek met leerlingen van Sint-Jozef Sint-Pieterschool in Blankenberge na aanhouding leerkracht

Morgen moet de man voor de raadkamer in Brugge verschijnen, die zal beslissen of hij aangehouden blijft of niet. De school buigt zich morgen ook over een officiële schorsing. “Op dit moment beschikken we zelf niet over nieuwe informatie en willen we ons 100 procent focussen op de zorg voor de leerlingen en het personeel”, klinkt het nog.