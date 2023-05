Gevonden bot aan Byron Bay is niet van Belg Théo Hayez, "verdwijning leeft nog altijd bij Australische gemeenschap"

Het gevonden menselijke bot aan Byron Bay (Australië) is niet dat van de vermiste Belg Théo Hayez. "Het lijkt onwaarschijnlijk dat er een link zou zijn met Hayez, omdat het bot pas recent in het water is beland", zegt correspondent Eveline Masco in "De ochtend" (Radio 1). De politie onderzoekt nu of er een link is met een Colombiaan die in maart in zee verdronken is.