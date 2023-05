Bakkers uit heel België vieren 65ste bakkersfeest in Poperinge 

In onze provincie zijn er zo'n 300 bakkers aangesloten bij de Belgische Confederatie van bakkers. Maar de bakkers hebben het niet gemakkelijk de laatste jaren, zegt Pedro Ameel ondervoorzitter van de bakmeesters West-Vlaanderen: "Tijdens de coronajaren hebben onze bakkers goeie zaken gedaan, maar daarna kwam de oorlog in Oekraïne en die heeft er flink ingehakt. De prijzen zijn door het dak gegaan, zowel voor energie, grondstoffen als bloem. Ook de lonen stegen met 12 procent. Daardoor moesten we een prijsstijging doorvoeren. We doen dat niet voor ons plezier, maar omdat het nodig is om onze bedrijven rendabel te houden."