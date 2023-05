Groot PFAS-bloedonderzoek gaat van start: 9.000 omwonenden van 3M hebben zich al aangemeld

Deelnemers moeten ook een vragenlijst invullen. "Dat kan gaan van vragen over hun levensstijl tot medische vragen over hun gezondheid", zegt Lien Thoelen van Agentschap Zorg en Gezondheid. "Heb je een verhoogde bloeddruk? Heb je verhoogde cholesterolwaarden? Dat zijn allemaal factoren die we na zullen gaan om te kijken of we een verband kunnen vinden tussen verhoogde PFAS-waarden en gezondheidseffecten."