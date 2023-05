Het muggenseizoen is geopend: zoek mee naar de tijgermug

Sinds 2021 brengen Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) de verspreiding van de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus voor de kenners) in kaart. Die mug is een exoot die uit de tropen is overgewaaid naar ons land en hier steeds beter gedijt. Ze lijkt hier voorlopig nog niet te overwinteren, maar wordt wel jaar na jaar vaker aangetroffen.

Dat is geen goed nieuws, want de mug kan in sommige gevallen exotische ziekten overbrengen zoals dengue, zika, het westnijlvirus en chikungunya.