Hockeyclub Gantoise viert dubbel feest: landskampioen bij mannen en vrouwen

De mannenploeg kon de beslissende finalewedstrijd rustig aanpakken, nadat ze in de heenwedstrijd met 3-0 had gewonnen van de Watducks. Toen de Gentenaars dan ook nog eens op voorsprong kwamen op het einde van het eerste kwart, was de buit zo goed als binnen. De Watducks probeerden nog alles uit de kast te halen, maar verder dan een 2-2 kwam het niet, en dus was de eerste landstitel bij de mannen sinds 1921 een feit.

Kapitein Antoine Kina: "Dit is heel speciaal. Ik ben hier opgegroeid in het Gentse en dit is de club van mijn hart. Deze trofee kunnen winnen is spectaculair." Kina raakte wel geblesseerd, een scheurtje in de ligamenten, en moet dus drie weken rust inbouwen. Maar hij kijkt al uit naar het Europees Kampioenschap in augustus.