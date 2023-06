Hoe hou je maden uit je groencontainer? "Gooi er geen vleesafval in"

Vlees- en visresten, dierlijk en plantaardig keukenafval, ... Officieel mag het allemaal in de GFT-bak of -zak. Toch is dat in de zomer niet altijd een goed idee, tenminste als je maden wil vermijden. "Als maden een probleem zijn, dan is dat omdat we het probleem zelf veroorzaken", verduidelijkt insectenspecialist Peter Berx. "Dat betekent dat we dingen in de container gooien die maden aantrekken. Denk maar aan vleesresten."