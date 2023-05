“Angstaanjagend herkenbaar”: Ilja Leonard Pfeijffer vergelijkt in nieuw boek verval Athene met hedendaagse democratie

Alkibiades is dan ook een veelbesproken figuur uit de Griekse geschiedenis. “Hij was fascinerend en kleurrijk personage, iemand met een leven dat een feest is om na te vertellen.” Alkibiades werd de mooiste man van Athene genoemd, en kon er Socrates als minnaar op nahouden. “Een paradoxaal stel, want Socrates was een hele lelijke man. Alkibiades daarentegen werd door iedereen begeerd en bewonderd. Hij was geen heel erg mannelijke man, eerder fluïde, met lange haren. Een dandy populist.”