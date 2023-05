Waterpeil zakt langzaam, maar nog altijd code rood in delen van Noord-Italië

Hoewel het waterpeil langzaamaan zakt, staan nog steeds veel straten onder water, onder andere in Bologna. In de regio Emilia-Romagna werden de voorbije week 36.000 mensen geëvacueerd. Volgens de regionale autoriteiten konden 10.000 onder hen al terugkeren naar hun huizen. In sommige getroffen gebieden waar het water al wat gezakt is, zijn de mensen begonnen met puinruimen.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni bracht gisteren een bezoek aan Emilia-Romagna. Ze zei dat het nog te vroeg is om te zeggen hoe groot de schade is, maar schattingen gaan uit van miljarden euro's. De Italiaanse regering vergadert morgen over extra maatregelen om de noodsituatie het hoofd te bieden. Wellicht zal er extra geld vrijgemaakt worden voor noodhulp.

Zeker 14 mensen zijn omgekomen door de overstromingen van de afgelopen week.