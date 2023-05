Twee Belgen naar halve finale Koningin Elisabethwedstrijd voor zang

In de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd brachten de zangers twee muziekstukken in verschillende talen. Allerlei liederen of opera-aria's passeerden de revue, van Mozart, Verdi, Donizetti over Wagner tot Stravinsky. Bij de 55 kandidaten zaten heel uiteenlopende stemmen en temperamenten, van ingetogen tot exuberant, al dan niet onderstreept met veel decibels.