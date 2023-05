Meerdere kippen doodgebeten in Kasterlee: "Neem preventieve maatregelen"

In Kasterlee zijn er op meerdere plaatsen dieren doodgebeten of verdwenen. In de Facebookgroep "Ge Ze Van Kastel As" schrijft een bewoonster van de Vijverstraat dat haar kippen zijn doodgebeten. In reacties is te lezen dat ook bewoners uit naburige straten, zoals de Pellemanstraat en Hulst, te maken kregen met hetzelfde probleem.