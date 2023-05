Lommel is één van de vijf kanshebbers om eerste wandelgemeente van Vlaanderen te worden

Vijf Vlaamse gemeenten maken nog kans om in het najaar als eerste de award 'Wandelgemeente van het jaar' in ontvangst te nemen. Dat is een nieuw concept van Wandelsport Vlaanderen. De vzw werkt daarvoor samen met Sport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, Natuurpunt en Trage Wegen.

In deze nieuwe jaarlijkse wedstrijd gaan een vakjury en wandelaars in heel Vlaanderen op zoek naar de gemeente die de mooiste en meest duurzame realisaties heeft op wandelgebied. De winnaar krijgt niet alleen een award, maar wordt ook een jaar lang uitgebreid in de kijker gezet door Wandelsport Vlaanderen.