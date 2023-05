Songfestivalwinnares Loreen komt in november naar Antwerpen

Goed nieuws voor fans van de Zweedse Loreen, want de kersverse én tweevoudige winnares van het Eurovisiesongfestival komt naar België. In november vult ze de Trix, een concertzaal in Antwerpen. Het optreden van Loreen maakt deel uit van een Europese tour, die ze aankondigde in de persconferentie vlak na haar winst in Liverpool.