Man uit Rijkevorsel vindt na 15 jaar trouwring terug die hij kwijtspeelde bij sneeuwballengevecht

Het is een welgekomen geschenk voor Gunter Swaanen, want hij is deze zomer 25 jaar getrouwd. Het is de tweede keer dat hij zijn trouwring kwijtspeelde. De eerste keer gebeurde dat ook bij een sneeuwballengevecht zegt hij bij RTV. "Ik heb 1 ding geleerd: sneeuwballen mag je niet gooien met een trouwring aan. Gelukkig valt er al langer hoe minder sneeuw in ons land."

Danny Kleeren van Gevonden-verloren.be zoekt al 6 jaar naar gevonden voorwerpen. En het blijft deugd doen wanneer hij iemand gelukkig kan maken. "Elke keer wanneer dat verloren blinkende voorwerp boven komt krijg ik kippenvel."