Meer dan 4.000 kleuteronderwijzers in de lagere school: is dat een vloek of een zegen?

In tien jaar tijd is aantal kleuterleerkrachten in het lager onderwijs verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers die Hannelore Goeman (Vooruit) heeft opgevraagd. "De kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk", zegt ze. Maar is dat ook zo? "Veel hangt af van de leerkracht in kwestie", zegt Kristien Van den Bergh, directeur van de basisschool De Tovertuin in Sint-Niklaas.