Meta krijgt recordboete van 1,2 miljard euro voor overtreden Europese privacyregels

Meta is van plan om tegen de boete - de hoogste die in Europa ooit voor zulke overtredingen is gegeven - in beroep te gaan. "Intussen wordt ook volop onderhandeld tussen Europa en de VS over een nieuw akkoord over hoe Europese gegevens beter beveiligd kunnen worden", zegt Vandeputte nog. "Daarbij zouden onze gegevens nog altijd naar de VS worden verplaatst, al zouden ze daar dan aan de strengere Europese privacyregels worden getoetst."