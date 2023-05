Natuurpunt in Borgloon viert 40ste verjaardag met aankoop landbouwgrond om eikelmuis te beschermen

Natuurpunt Borgloon is eigenaar van gebieden op verschillende plekken. Maar toch is er een verbindende ader tussen die gebieden, en dat is het Fruitspoor. Dat is de spoorlijn die in 1878 werd aangelegd tussen Sint-Truiden en Tongeren voor het vervoer van fruit en suikerbieten. Nieuwe stukken grond worden ook langs dat Fruitspoor aangekocht. In totaal beheert Natuurpunt Borgloon nu 170 hectare grond.