Pa Dawa evenaart record met 27e beklimming van Mount Everest, collega Kami Rita al bezig met nieuwe recordpoging 

Pasang Dawa Sherpa, die ook Pa Dawa (46) genoemd wordt, bereikte vandaag de top van de hoogste berg ter wereld samen met een Chinees team. Dat doet hij slechts enkele dagen na Kami Rita Sherpa, die daarmee zijn record opnieuw moet delen.



Kami Rita kan het record binnenkort nog in handen krijgen, want hij is momenteel voor de tweede keer dit seizoen op weg naar de top van de Everest.