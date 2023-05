Vrouw zwaargewond na frontale botsing in Leke bij Diksmuide: weg ligt vol met zakken gips

Uiteindelijk is de vrachtwagen rond 13 uur getakeld. Daarna moest de brandweer alle gips nog opruimen. Tegen 14.30 uur was alles weg en kon de Oostendsestraat weer in beide richtingen open. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Hiervoor is het wachten op de conclusies van de verkeersdeskundige.