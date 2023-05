Van welles-nietesspelletje over Bachmoet tot levering F-16's: "Oorlog in Oekraïne gaat nieuwe fase in"

Wat is de Wagnergroep?

De Wagnergroep is een private Russische militaire organisatie die in 2014 zou zijn opgericht door de Rus Dimitri Oetkin. Het bedrijf achter de groep, PMC Wagner, is in handen van Jevgeni Prigozjin. Hij wordt daarom gezien als het hoofd. Prigozjin is een Russische zakenman en oligarch die een nauwe relatie heeft met de Russische president Vladimir Poetin. In het verleden was hij zijn privékok. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in andere conflictgebieden als Syrië en Libië zijn de huurlingen al ingezet.