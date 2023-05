Aquafin moet mensen waarschuwen voor risico op natte kelders na rioleringswerken in Turnhout

"De stad heeft een buurtvergadering gehouden waarop de bedoeling was dat er zou geluisterd worden naar die mensen en de stad met oplossingen zou komen", zegt fractieleider Reccino Van Lommel (Vlaams-Belang). "Maar dat is niet gebeurd. De mededeling was gewoon dat ze zelf moesten opdraaien voor de kosten. Het waterdicht maken van een kelder loopt al snel op tussen de 5.000 en 20.000 euro. Het gaat zelfs zo ver dat het buurtcomité aan het bekijken is om een groepsaankoop te doen om de kosten te drukken, maar niet iedereen heeft 5.000 euro op zijn spaarrekening staan."

De oppositiepartij wil dat de stad de eigenaars beter begeleidt naar een oplossing en duidelijkheid schept over toekomstige werken. "Het is de eerste buurt die recent opnieuw is aangelegd. Er zullen nog heel wat straten volgen", zegt Van Lommel.