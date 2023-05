Oproep aan weggebruikers om zich niet te laten afleiden door gsm

"Als we kijken naar de meest recente cijfers zien we dat het aandeel van de fietsers inzake dodelijke ongevallen gestegen is. Dat is onrustwekkend. Vandaar dat we ook inzake verkeersveiligheidscampagnes focussen op de fietsers. Daarvoor investeren we grote budgetten enerzijds in onze infrastructuur, maar we weten dat negentig procent van de ongevallen vooral te wijten is aan het gedrag. Rijden onder invloed, overdreven snelheid en afleiding zijn nog altijd de drie grote killers in het verkeer. In deze campagne focussen we vooral op de afleiding, vandaar Focus op de weg en op de andere weggebruikers, dan kan iedereen zich veiliger verplaatsen", besluit Lydia Peeters.