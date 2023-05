Politie start nieuwe zoektocht naar Madeleine McCann bij stuwmeer in Portugal

Brückner zit momenteel in Duitsland in de gevangenis voor andere misdrijven. In 2017 werd hoofdverdachte Brückner door Portugal aan Duitsland uitgeleverd op beschuldiging van seksueel misbruik van kinderen.



De Duitse politie wil met dit onderzoek te weten komen of er nog sporen of bewijzen zijn, die nieuwe informatie kunnen opleveren over de verdwijning van Maddie.