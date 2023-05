"Uit de lucht geplukte" Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj krijgt gratie

Het massaprotest in 2020 was de grootste protestbeweging tegen Loekasjenko sinds hij in 1994 aan de macht was gekomen. Net als een eerdere - kleinere - golf van protest in 2010 werden de betogingen in de zomer van 2020 hard onderdrukt door de veiligheidsdiensten.

De repressie leidde ertoe dat zowat alle belangrijke oppositieleden op dit moment ofwel in de cel zitten ofwel naar het buitenland zijn gevlucht, om daarna op hun beurt bij verstek veroordeeld te worden.

Nadat het protest in de kiem was gesmoord, kneep Loekasjenko wat overbleef van oppositie volledig dood door een nieuwe grondwetswijziging. Die maakte onder meer de weg voor hem vrij om nog tot 2035 aan de macht te blijven en ontnam oppositieleden in het buitenland het recht om presidentskandidaat te zijn.