Militair domein in Arendonk wordt natuurgebied met recreatiemogelijkheden

"We willen de huidige bestemming schrappen in het gewestplan en het domein voortaan aanduiden als natuurgebied dat we met recreatiemogelijkheden openstellen voor het brede publiek", klinkt het bij gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). "Met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP willen we het domein recreatief ontsluiten, laagdynamische verblijfsrecreatie mogelijk maken en de natuurwaarde versterken."

Er komt nu een onderzoek waarbij onafhankelijke experten zullen onderzoeken welk effect de bestemmingswijziging heeft op de mobiliteit, bodem, biodiversiteit, lucht, water, geluid, erfgoed en omgeving. De resultaten van dat onderzoek worden later opgenomen in een milieueffectenrapport.