Griekse premier Mitsotakis wint overtuigend verkiezingen, maar stuurt toch aan op tweede ronde

In Griekenland heeft de rechts-conservatieve partij van premier Mitsotakis de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 41 procent van de stemmen. De linkse partij van Tsipras, die het in de peilingen niet slecht deed, haalt amper 20 procent. Ondanks de overwinning stuurt Mitsotakis aan op een tweede ronde om zo een meerderheid in de wacht te slepen.