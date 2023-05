Restaurant Modest in Oudsbergen start met eigen wijngaard

Binnen vier jaar zal je bij Restaurant Modest in Oudsbergen hun eigen wijn kunnen proeven. Een idee dat uiteindelijk ontstond uit een passie van chef-kok Sander Spreeuwers. “Het was een droom om een wijngaard te hebben, maar ik dacht niet dat dat hier kon. We hebben nog een stukje weiland dat achter ons restaurant ligt”, vertelt Spreeuwers. “We wilden dat oorspronkelijk gebruiken als fruitgaard, maar dat is snel geswitcht naar een wijngaard. Wijn is mijn passie, dus ik vond het een leuk idee om dat te doen. Na heel wat voorafgaande controles kon het weiland als wijngaard dienen.”