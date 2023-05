Ondanks stakingen, dure brandstof en de oorlog in Oekraïne kiest recordaantal passagiers voor Ryanair

Het boekjaar van Ryanair loopt telkens van begin april tot eind maart. De periode tussen 1 april 2022 en 31 maart 2023 was behoorlijk uitdagend voor de luchtvaartsector: het coronaherstel was volop bezig toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Daarna was er de hoge inflatie waardoor ook het personeel bij Ryanair op verschillende plaatsen gestaakt heeft voor meer loon. Die problemen zijn nauwelijks terug te vinden in de jaarcijfers van Ryanair.

De Ieren konden 1,43 miljard euro winst maken, dat is net geen record. In 2018 kon Ryanair een winst van 1,45 miljard euro in de boeken schrijven. Wat het aantal passagiers betreft staat Ryanair wel sterker dan ooit: in het afgelopen boekjaar hebben 168,8 miljoen mensen met Ryanair gereisd, dat zijn er bijna 20 miljoen meer dan het record vlak voor de coronacrisis.