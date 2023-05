100 jaar geleden vloog Sabena voor het eerst: wat blijft vandaag nog over van de legendarische luchtvaartmaatschappij?

Na het faillissement van Sabena werd SN Brussels Airlines opgericht, dat later zou fusioneren met lagekostenmaatschappij Virgin Express en herdoopt zou worden tot Brussels Airlines. Die maatschappij kennen we vandaag nog steeds en is vooral bekend dankzij een sterk netwerk Afrikaanse bestemmingen. Brussels Airlines vliegt naar 17 bestemmingen in Subsaharaans Afrika, en dat is rechtstreeks een erfenis van Sabena.

Het is met name dankzij het sterke Afrikaanse netwerk dat Brussels Airlines vandaag nog steeds bestaat. De maatschappij kende al flink wat financiële moeilijkheden sinds de oprichting. In 2008 schoot de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa Brussels Airlines te hulp om het bedrijf in 2016 volledig over te nemen. Lufthansa was geïnteresseerd in Brussels Airlines dankzij de vele Afrikaanse bestemmingen die Lufthansa Groep zelf nog niet in het netwerk had.

Als je vandaag met Brussels Airlines vliegt, zul je merken dat elke vlucht een vluchtnummer heeft dat begint met de letters "SN", een knipoog naar Sabena. Ook alle vluchten van Sabena werden gekenmerkt met een SN-vluchtnummer.